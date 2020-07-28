Экономика

Газета.RuГазета.RuШведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина

Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.
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Шведские компании показали рост прибыли благодаря отказу от карантина

Pravda.Ru11:10

Шведские компании избежали банкротств и посрамили критиков

News.ru12:30

Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина

Газета.Ru12:18

Шведский бизнес избежал банкротства, несмотря на коронавирус

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Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков

Lenta.ru10:09

FT: шведские компании лучше отчитываются за второй квартал из-за более мягкого карантина

Коммерсантъвчера в 09:35
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Черышев отказался переходить в «Зенит»

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В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:29
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Общество

Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
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Происшествия

Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Коммерсантъ 15:28
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Известия 15:56
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
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Политика

Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

РЕН ТВ 11:54
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Шоу-бизнес

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
Что происходит 06:38
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Футбол

Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте.
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
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Культура

Сериал «Друзья» стал лидером по просмотрам на HBO Max

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Российская газета 12:18
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Экономика

Китай попал в финансовую ловушку

Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента.
Lenta.ru 13:29
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Футбол

Стали известны детали контракта Гайча с ЦСКА

Сумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн.
Газета.Ru 16:35
Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

Известия 07:18
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Происшествия

В Санкт-Петербурге отделение «Сбербанка» ограбили на миллион рублей

Неизвестный похитил деньги и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в 19:30 в отделении "Сбербанка" на Васильевском острове.
Вести.Ru 15:44
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Политика

Глава Кинешмы Пахолков отправлен в отставку

Завтра на заседании думы будет представлен исполняющий обязанности главы Кинешмы. Им станет бывший глава Вичуги Вячеслав Ступин.
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Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
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Политика

Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос, чей Крым.
Газета.Ru 15:36
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Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
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Общество

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет.
Газета.Ru 14:17
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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