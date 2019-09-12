Футбол

REGNUMREGNUMШведский новичок «Динамо» сравнил уровень итальянской Серии А и РПЛ

Шведский полузащитник футбольного московского клуба «Динамо» Оскар Хильемарк оценил уровень российской Премьер-лиги (РПЛ). Он выразил свое мнение 11 сентября в интервью телевидению клуба.
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Шведский футболист, полузащитник клуба «Дженоа», выступающий на правах аренды в «Динамо» и сборной Швеции. Участник чемпионата Европы 2016 и чемпионата мира 2018 годов.
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Дмитрий Хохлов
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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