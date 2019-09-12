Шведский полузащитник футбольного московского клуба «Динамо» Оскар Хильемарк оценил уровень российской Премьер-лиги (РПЛ). Он выразил свое мнение 11 сентября в интервью телевидению клуба.

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Шведский новичок «Динамо» сравнил уровень итальянской Серии А и РПЛ

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