Футбол
Sport24.ruШведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»
«Оренбург» объявил о переходе шведского полузащитника Филипа Рогича. Футболист перебрался в российский клуб из «Эребру».
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Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Авто
KIA Seltos обогнал Creta в первый же месяц продаж
Allroader.ru вчера в 05:17
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Игры
Konami работает над новым консольным IP
Журналисты GamesIndustry.biz опубликовали большое интервью с компанией Konami, в ходе которого выяснили, что на сегодняшний день она разрабатывает новый консольный проект, который основан на «всемирно известном» IP.
Anonsens вчера в 23:50
Футбол
«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин».
ProstoProSport вчера в 15:06
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
Российская газета 00:38
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Теннис
Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
Чемпионат вчера в 22:21
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия
В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии
В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.
Российская газета 02:30
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Политика
В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города
Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30