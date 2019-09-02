Футбол

Sport24.ruSport24.ruШведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

«Оренбург» объявил о переходе шведского полузащитника Филипа Рогича. Футболист перебрался в российский клуб из «Эребру».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Матч ТВвчера в 12:03

Полузащитник Рогич заключил контракт с «Оренбургом»

Спорт-Экспрессвчера в 11:56

«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Sports.ruвчера в 12:22

Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

Sport24.ruвчера в 12:07

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Sportbox.RUвчера в 12:03

Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

РИА Новостивчера в 11:54

«Оренбург» объявил о переходе шведского хавбека Рогича

Чемпионатвчера в 11:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
Интернет

В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием

При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Политика

Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Происшествия

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Авто

KIA Seltos обогнал Creta в первый же месяц продаж

Allroader.ru вчера в 05:17
Политика

Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Игры

Konami работает над новым консольным IP

Журналисты GamesIndustry.biz опубликовали большое интервью с компанией Konami, в ходе которого выяснили, что на сегодняшний день она разрабатывает новый консольный проект, который основан на «всемирно известном» IP.
Anonsens вчера в 23:50
Футбол

«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин».
ProstoProSport вчера в 15:06
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу

В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
Российская газета 00:38
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Культура

Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию

OAnews вчера в 07:26
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд

Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Армия и оружие

В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ

Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

RT на русском вчера в 18:02
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Общество

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Общество

Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Финансы

Рубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Теннис

Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
Чемпионат вчера в 22:21
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия

В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии

В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.
Российская газета 02:30
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Известия вчера в 19:35
Политика

В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города

Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное