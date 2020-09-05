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Известия
Известия

Шведский премьер не поддержал призывы остановить строительство СП-2

Премьер-Министр Швеции Стефан Лёвен прокомментировал призывы ряда политиков остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) из-за ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
"Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство) "Северного потока 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось", — заявил Левен в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung
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РИА Новости05:41
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Известия

Шведский премьер не поддержал призывы остановить строительство СП-2

Известия06:45
Московский Комсомолец

В Швеции отреагировали на требование по «Северному потоку - 2»

Московский Комсомолец06:31
Взгляд.ру

Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»

Взгляд.ру05:58
ТАСС

Премьер Швеции: Москва должна прояснить инцидент с Навальным, поскольку он произошел в РФ

ТАСС06:12
РЕН ТВ

Швеция отреагировала на призывы к бойкоту «Северного потока — 2»

РЕН ТВ06:07
Телеканал 360°

Премьер Швеции ответил на призывы заморозить «Северный поток — 2»

Телеканал 360°06:21
РИА Новости

Шведский премьер ответил на призывы остановить «Северный поток — 2»

РИА Новости05:41

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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