Шведский премьер не поддержал призывы остановить строительство СП-2
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Премьер-Министр Швеции Стефан Лёвен прокомментировал призывы ряда политиков остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) из-за ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
"Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство) "Северного потока 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось", — заявил Левен в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung
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