«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».