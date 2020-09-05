Шведский премьер ответил на призывы остановить «Северный поток-2»
Соблюдать международное право призвал противников строительства газопровода "Северный поток-2" премьер-министр Швеции Стефен Левен. По словам политика, Швеция дала разрешение на реализацию проекта еще в 2018 году.В источнике
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Премьер Швеции ответил на призыв остановить проект «Северный поток-2»
Комсомольская правдавчера в 08:07
Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»
Взгляд.рувчера в 05:58