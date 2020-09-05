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Российская газета
Российская газета

Шведский премьер ответил на призывы остановить «Северный поток-2»

Соблюдать международное право призвал противников строительства газопровода "Северный поток-2" премьер-министр Швеции Стефен Левен. По словам политика, Швеция дала разрешение на реализацию проекта еще в 2018 году.В источнике
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РЕН ТВ

Швеция отреагировала на призывы к бойкоту «Северного потока — 2»

РЕН ТВвчера в 06:07
Московский Комсомолец

В Швеции отреагировали на требование по «Северному потоку - 2»

Московский Комсомолецвчера в 06:31
Телеканал 360°

Премьер Швеции ответил на призывы заморозить «Северный поток — 2»

Телеканал 360°вчера в 06:21
ТАСС

Премьер Швеции: Москва должна прояснить инцидент с Навальным, поскольку он произошел в РФ

ТАССвчера в 06:12
Комсомольская правда

Премьер Швеции ответил на призыв остановить проект «Северный поток-2»

Комсомольская правдавчера в 08:07
Взгляд.ру

Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 05:58
РИА Новости

Шведский премьер ответил на призывы остановить «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 05:41

В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»
ТАСС17:16

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».
Коммерсантъвчера в 19:51
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфоросвчера в 03:08
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