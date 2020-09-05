Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.
Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Турция и самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра намерены провести совместные военные учения в Средиземном море на фоне растущего напряжения в отношениях между властями Анкары и Грецией.
Киев, 5 сентября 2020, 12:49 — REGNUM До конца нынешнего года курс доллара на Украине будет сохраняться на нынешнем уровне, порядка 27−28 грн за доллар, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.