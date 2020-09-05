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РИА Новости
РИА Новости

Шведский премьер ответил на призывы остановить «Северный поток — 2»

Шведский премьер-министр Стефан Левен призвал оппонентов строительства "Северного потока — 2" соблюдать международное право.В источнике
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Комсомольская правда

Премьер Швеции ответил на призыв остановить проект «Северный поток-2»

Комсомольская правда08:07
Московский Комсомолец

В Швеции отреагировали на требование по «Северному потоку - 2»

Московский Комсомолец06:31
Телеканал 360°

Премьер Швеции ответил на призывы заморозить «Северный поток — 2»

Телеканал 360°06:21
ТАСС

Премьер Швеции: Москва должна прояснить инцидент с Навальным, поскольку он произошел в РФ

ТАСС06:12
РЕН ТВ

Швеция отреагировала на призывы к бойкоту «Северного потока — 2»

РЕН ТВ06:07
Взгляд.ру

Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»

Взгляд.ру05:58
РИА Новости

Шведский премьер ответил на призывы остановить «Северный поток — 2»

РИА Новости05:41

Мутко вспомнил о разговоре с Путиным из-за поражений сборной России по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.
Lenta.ru07:06
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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Премьер Украины «уверяет» граждан в стабильности курса гривны

Киев, 5 сентября 2020, 12:49 — REGNUM До конца нынешнего года курс доллара на Украине будет сохраняться на нынешнем уровне, порядка 27−28 грн за доллар, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUM05:49
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