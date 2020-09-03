Шведский премьер заявил, что Навальный «почти умер»
Лёвен отметил, что необходимо виновных в отравлении и привлечь их ответственности. Также премьер Швеции высказался, что Навальный «почти умер». Именно поэтому необходимо провести расследование как можно быстрее.В источнике
С чего всё началось
Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал российские власти расследовать отравление политика Алексея Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Интерфакс08:54
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