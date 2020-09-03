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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Шведский премьер заявил, что Навальный «почти умер»

Лёвен отметил, что необходимо виновных в отравлении и привлечь их ответственности. Также премьер Швеции высказался, что Навальный «почти умер». Именно поэтому необходимо провести расследование как можно быстрее.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал российские власти расследовать отравление политика Алексея Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Интерфакс08:54
Подробнее о событии
News.ru

Премьер-министр Швеции заявил, что Навальный «почти умер»

News.ru10:24
Новые Известия

«Человек почти умер»: шведский премьер требует расследовать отравление Навального

Новые Известия09:59
Lenta.ru

Швеция призвала Россию провести расследование по делу «почти умершего» Навального

Lenta.ru09:47
Московский Комсомолец

Шведский премьер заявил, что Навальный «почти умер»

Московский Комсомолец09:04
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Интерфакс08:54
Новости Швеции

Швеция приготовилась отреагировать на отравление Навального

Новости Швеции08:18

Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.
REGNUM09:37
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

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Российская газета05:41
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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