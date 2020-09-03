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РИА Новости
РИА Новости

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал российские власти расследовать отравление политика Алексея Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Интерфакс08:54
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Швеция призвала Россию к расследованию дела «почти умершего» Навального

Общественная служба новостей10:56
РИА Новости

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

РИА Новости10:53
Интерфакс

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который «почти умер»

Интерфакс08:54
Новые Известия

«Человек почти умер»: шведский премьер требует расследовать отравление Навального

Новые Известия09:59
Lenta.ru

Швеция призвала Россию провести расследование по делу «почти умершего» Навального

Lenta.ru09:47
Московский Комсомолец

Шведский премьер заявил, что Навальный «почти умер»

Московский Комсомолец09:04
News.ru

Премьер-министр Швеции заявил, что Навальный «почти умер»

News.ru10:24

У России нашелся неожиданный союзник в Европе

Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Lenta.ru11:26

В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RU1 сентября в 03:08

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
27

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфаксвчера в 03:32
28

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15