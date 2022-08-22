РИА НовостиШведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу в России с 1 августаШведская компания Lindab, создающая системы вентиляции, с 1 августа ушла с российского рынка, активы в стране купил местный гендиректор.ПРАЙМПодчеркивается, что российская компания сменит название и будет работать с местными поставщиками.ПРАЙМВ Lindab напомнили, что оборот компании в 2021 году составил 9,6 миллиона шведских крон.ПРАЙМСамый большой процент продаж компании (55%) приходится на североевропейский регион.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРамблерРамблерNeva.TodayГазета.RuПодробнее о событииШведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу в России с 1 августаРИА Новости08:58Шведский производитель вентиляторов ушел из России в разгар жарыNeva.Today09:52Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу на рынке РоссииФАН09:49Шведский производитель систем вентиляции Lindab покинул российский рынокИА Красная Весна09:21Шведский производитель систем вентиляции Lindab ушел из РоссииГазета.Ru09:18Lindab ушел из РФРамблер10:01Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил свою деятельность в России с 1 августаПРАЙМ08:46Показать ещёОценить36Поделиться