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Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу в России с 1 августа

Шведская компания Lindab, создающая системы вентиляции, с 1 августа ушла с российского рынка, активы в стране купил местный гендиректор.
ПРАЙМ
Подчеркивается, что российская компания сменит название и будет работать с местными поставщиками.
ПРАЙМ
В Lindab напомнили, что оборот компании в 2021 году составил 9,6 миллиона шведских крон.
ПРАЙМ
Самый большой процент продаж компании (55%) приходится на североевропейский регион.
РИА Новости

Подробнее о событии

Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу в России с 1 августа
РИА Новости08:58
Шведский производитель вентиляторов ушел из России в разгар жары
Neva.Today09:52
Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу на рынке России
ФАН09:49
Шведский производитель систем вентиляции Lindab покинул российский рынок
ИА Красная Весна09:21
Шведский производитель систем вентиляции Lindab ушел из России
Газета.Ru09:18
Lindab ушел из РФ
Рамблер10:01
Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил свою деятельность в России с 1 августа
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