Энергетика
РИА НовостиШведский суд поставит точку в споре «Газпрома» с «Нафтогазом»
После четырех лет разбирательств в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение. Оно оказалось компромиссным: "Газпром" был признан виновным в недостаточных объемах прокачки газа через Украину и должен выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов компенсации.
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«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркменистана
Properm.ruвчера в 08:50
Глава «Нафтогаза» назвал нелогичными разговоры о новом газовом контракте с Россией
ИА Новороссиявчера в 14:47
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Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
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В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии.
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Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
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