Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиШведский суд поставит точку в споре «Газпрома» с «Нафтогазом»

После четырех лет разбирательств в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение. Оно оказалось компромиссным: "Газпром" был признан виновным в недостаточных объемах прокачки газа через Украину и должен выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов компенсации.
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В Швеции взялись за апелляцию «Газпрома»

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Шведский апелляционный суд займется тяжбой Газпрома с «Нафтогазом»

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