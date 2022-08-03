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Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получивших паспорта России херсонцах

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсон, получивших российские паспорта, сообщает
 Dagens Media.
РИА Новости
Как сообщает Dagens Media, в репортаже от 28 июля жители города плакали от радости, получив российские паспорта.
RT на русском
Как передает Dagens Media, местные зрители обрушились с яростной критикой на сюжет, "дышащий российской пропагандой".
Online47.ru
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получивших российские паспорта украинцах
Lenta.ru21:40
Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получении российских паспортов в Херсоне
РБК20:34
Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получивших паспорта России херсонцах
РИА Новости19:20
Шведский телеканал SVT извинился за сюжет о получивших российские паспорта украинцах
RT на русском20:01
Шведский телеканал SVT извинился за сюжет о счастливых херсонцах после жалоб зрителей
Телеканал 360°19:47
Шведский телеканал SVT извинился за «неправильный» репортаж о жителях Херсона
Известия20:02
Шведский телеканал обвинили в российской пропаганде
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