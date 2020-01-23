Общество

REGNUMREGNUMШведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

Судно-инспектор прошло вдоль нитки газопровода и достигло его недостроенного участка. В 2015 году Stril Explorer был арендован шведской компанией у норвежской Simon Møkster Shipping. В 2017 году компания Nord Stream AG заключила с MMT Sweden договор на наружную инспекцию труб газопровода.
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с чего всё началось

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Nord Stream 2 подтвердил проход судна-инспектора у «Северного потока-2»

РБК06:04

Шведское судно проводит исследования по маршруту «Северного потока - 2»

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«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

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REGNUM03:11

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости03:55

После ввода санкций США «Северный поток - 2» посетило судно-инспектор

Московский Комсомолец01:15
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Политика

Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.
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Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко

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РИА Новости 09:33
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Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
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Александр Пашков рассказал, почему бросил жену с тремя детьми

Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
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Евро-футбол.ру 06:10
Футбол

Трансфер Хеведеса из «Локомотива» в «Кельн» не состоится

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не перейдет в «Кельн» этой зимой, утверждает Bild.
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Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru 07:10
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«Интер» арендовал Мозеса у «Челси»

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
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Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 08:05
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Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
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Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции

По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
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Происшествия

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
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Список лучших фильмов XXI века составил британский журнал Empire.
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Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Интерфакс-Спорт 10:25
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru 09:23
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Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ

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Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»

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Район Нижнего Новгорода остался без воды из-за прорыва коллектора

Часто домов переключат на резервную линию, оставшиеся останутся без горячей и холодной воды.
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Турция приобрела у России комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США и намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
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