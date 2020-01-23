Общество
REGNUMШведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Судно-инспектор прошло вдоль нитки газопровода и достигло его недостроенного участка. В 2015 году Stril Explorer был арендован шведской компанией у норвежской Simon Møkster Shipping. В 2017 году компания Nord Stream AG заключила с MMT Sweden договор на наружную инспекцию труб газопровода.
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с чего всё началось
Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.РБКвчера в 23:00
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