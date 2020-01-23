с чего всё началось

Судно-инспектор прошло вдоль нитки газопровода и достигло его недостроенного участка. В 2015 году Stril Explorer был арендован шведской компанией у норвежской Simon Møkster Shipping. В 2017 году компания Nord Stream AG заключила с MMT Sweden договор на наружную инспекцию труб газопровода.

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