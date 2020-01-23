Общество
REGNUMШведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Судно-инспектор прошло вдоль нитки газопровода и достигло его недостроенного участка. В 2015 году Stril Explorer был арендован шведской компанией у норвежской Simon Møkster Shipping. В 2017 году компания Nord Stream AG заключила с MMT Sweden договор на наружную инспекцию труб газопровода.
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с чего всё началось
Судно Stril Explorer, проводящее инспекции трубопроводов, замечено около «Северного потока – 2». Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта MarineTraffic 23 января.Известия03:20
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Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли оскорбили заявления Питта о рухнувшем браке
Брэд Питт с иронией упомянул о своих скандалах с Анджелиной Джоли. Он сказал, что их брак стал для него настоящим вызовом судьбы.
Происшествия
Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей
Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Политика
В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
Общество
Власти Пекина отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса
Правительство Пекина отменило проведение масштабных новогодних мероприятий из-за распространения нового коронавируса.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
Политика
Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент
Оснований для проведения референдума по изменению Конституции РФ нет, предложенные президентом поправки могли бы быть приняты конституционным большинством Федерального собрания, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Долгожданная компьютерная игра Half-Life: Alyx практически готова, заявила компания Valve 23 января через аккаунт на сайте Reddit.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Финансы
ЦБ РФ хочет дифференцировать надбавку за системную значимость банка
Центральный банк России хочет дифференцировать надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, говорится в докладе регулятора об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
Происшествия
В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус
С подозрением на коронавирус сегодня были срочно госпитализированы трое пассажиров, прибывших авиарейсом из стран Азии.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
На Украину не пустили трех российских политиков
На Украину не пустили трех российских политиков, сообщает 112.ua со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Происшествия
На Урале двое рабочих задохнулись в автоцистерне
В свердловском Камышлове двое рабочих погибли при попытке промыть автоцистерну.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар
Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо.
Политика
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины
Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.
Здоровье
В Новгородской области запретили продажу никотиновых смесей подросткам
Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова подтвердила вред таких смесей и напомнила, что ведомство усилило контроль за оборотом никотинсодержащей продукции.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.