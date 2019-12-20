Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.

Спорт США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.

Политика Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".

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Экономика Власти закупят российские планшеты для переписи населения Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.

Политика Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.

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Политика США и Китай анонсировали подписание первой части торгового соглашения На прошлой неделе США и КНР объявили о достижении соглашения по первой части торговой сделки, причем Пекин обязался увеличить закупки американской продукции и услуг, и стороны взаимно отказались от введения на этом этапе дополнительных пошлин, оставив в силе введенные ранее тарифы.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.