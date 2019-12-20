Общество

РИА НовостиРИА НовостиШведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Шведская журналистка рассказала, как обзавестись в России друзьями

Российская газета06:15

Журналистку из Швеции восхитила дружелюбная атмосфера в российских поездах

Известия05:12

Журналистка из Швеции восхитилась российскими поездами

URA.Ru03:04

Иностранная журналистка изумилась атмосфере в российских поездах

Lenta.ru04:31

Шведская журналистка поразилась атмосфере в российских поездах

Москва 2403:26

Dagens Nyheter (Швеция): Путин хочет показать, что не боится критики (Dagens Nyheter)

ИноСМИ05:38

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости02:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Авто

Volkswagen рассказал о моторах нового Passat в России

Quto.ru 06:15
Спорт

США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 03:31
Общество

В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров. Станислава Сайгина приговорили к двум годам условно.
Piter.tv 02:52
Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
Политика

Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
Биатлон

Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая

RT на русском 09:31
Происшествия

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Газета.Ru 02:02
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Ведомости 07:11
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Политика

Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 05:31
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 00:21
Политика

Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
РИА Новости 08:56
Политика

20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы

По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов.
Российская газета 09:28
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
РИА Новости вчера в 16:59
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК вчера в 07:31
Политика

Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
Московский Комсомолец 06:55
Космос

Эфиопия запустила космический спутник

Первый спутник Эфиопии был запущен в космос 20 декабря 2019 года, сообщает AFP.
Красная весна 07:09
Политика

Путин показал лидерам стран СНГ архивы о начале Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин показал лидерам стран СНГ архивные документы о начале Второй мировой войны.
РЕН ТВ 09:39
Политика

США и Китай анонсировали подписание первой части торгового соглашения

На прошлой неделе США и КНР объявили о достижении соглашения по первой части торговой сделки, причем Пекин обязался увеличить закупки американской продукции и услуг, и стороны взаимно отказались от введения на этом этапе дополнительных пошлин, оставив в силе введенные ранее тарифы.
Новые Известия 07:05
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Армия и оружие

ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
REGNUM 01:36
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Кино

На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Первый сезон сериала «Ведьма» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.
Известия 09:30
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва 17 декабря в 11:09
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Газета.Ru 08:32
Космос

Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ

В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
Известия 07:56
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Российская газета вчера в 12:57
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня вчера в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное