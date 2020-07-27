Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Мужчина вместе с друзьями отправился покататься на парусной лодке у острова Драге. В какой-то момент в нескольких метрах от них появилась русская подводная лодка. Присмотревшись, они увидели российский флаг и человека, машущего им из башни, и подумали: "черт побери!".