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Мужчина вместе с друзьями отправился покататься на парусной лодке у острова Драге. В какой-то момент в нескольких метрах от них появилась русская подводная лодка. Присмотревшись, они увидели российский флаг и человека, машущего им из башни, и подумали: "черт побери!".В источнике
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