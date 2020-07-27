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Газета.Ru
Газета.Ru

Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Мужчина вместе с друзьями отправился покататься на парусной лодке у острова Драге. В какой-то момент в нескольких метрах от них появилась русская подводная лодка. Присмотревшись, они увидели российский флаг и человека, машущего им из башни, и подумали: "черт побери!".В источнике
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Life.ru

«Чертовски круто». Отдыхающие шведы стали свидетелями прохода российской подлодки

Life.ru12:08
Газета.Ru

Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Газета.Ru11:43
News.ru

Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами

News.ru11:41
РЕН ТВ

Просто гигантская: шведы сняли на видео подводную лодку из России

РЕН ТВ10:48
Московский Комсомолец

СМИ: шведов поразила внезапно всплывшая «русская подлодка»

Московский Комсомолец10:44
РИА Новости

«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка

РИА Новости10:01
ИноСМИ

Expressen (Швеция): Расмус был в 30 метрах от российской подлодки (Expressen)

ИноСМИ05:14
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Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru14:04

Финляндия продлила ограничение на въезд для россиян до конца августа

Власти Финляндской Республики решили сохранить ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе из Российской Федерации, до 25 августа, сообщили 27 июля в генеральном консульстве Суоми в Санкт-Петербурге.
Евразия Daily06:50
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Тимати объявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru05:44
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ru07:56
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости14:22
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Google продлила удаленку до июля 2021 года

Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, продлит работу сотрудников из дома по меньшей мере до июля следующего года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, отправленное сегодня, 27 июля, генеральным директором корпорации Сундаром Пичаи сотрудникам.
Коммерсантъ13:21
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