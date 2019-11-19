В параллельной встрече Ирландия дома сыграла вничью с Данией — 1:1. У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.

Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

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