Будьте в Плюсе

Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые с февраля

Швейцария импортировала золото из России впервые после начала специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о возможном смягчении позиции отрасли в отношении драгоценных металлов, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае из России отправили более трех тонн золота.
Газета.Ru
Большинство стран отказались покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.
Lenta.ru
В Швейцарии находятся четыре крупных аффинажных заводов, которые перерабатывают две трети мирового золота.
Lenta.ru

Подробнее о событии

СМИ: Швейцария впервые с февраля закупила российское золото
Рамблер07:25
Швейцария снова начала импортировать золото из России
Профиль07:24
Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые с февраля
Lenta.ru06:49
Швейцария импортирует российское золото впервые после начала военной операции
Profinance.ru07:09
Bloomberg: Швейцария возобновила импорт российского золота впервые с февраля
ПРАЙМ07:00
Bloomberg: Швейцария впервые с зимы начала импортировать золото из России
Народные новости07:16
Швейцария впервые с начала «спецоперации» на Украине импортировала российское золото
Forbes06:45

Интересное

Минобороны: по военному аэродрому «Школьный» близ Одессы нанесен удар ракетами «Оникс»

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому «Школьный» в районе Одессы в ответ на обстрел газодобывающей платформы в Черном море.
РБК07:10

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг критику из-за поставок вооружений Украине

В конце мая немецкая газета Welt писала, что Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума.
РБК05:49

Патрушев пообещал жёсткий ответ России на действия Литвы по транзиту в Калининград

Секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал жёсткий ответ России на действия Литвы по транзиту в Калининградскую область.
RT на русском07:19

Девять украинских резервистов сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка

Девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления, под Сиротино в пригороде Северодонецка, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:49

Песков приветствовал продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали для помощи беженцам

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины.
РИА Новости06:43

ВС РФ за сутки уничтожили 15 американских гаубиц М-777, переданных Украине

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили 15 американских 155-мм гаубиц М-777, переданных Украине.
ТАСС06:55

В Техасе республиканцы потребовали референдум по вопросу отделения штата от США

Представители Республиканской партии в штате Техас настаивают на проведении в 2023 году референдума, который призван определить, должен ли штат выйти из состава США, говорится в резолюции, принятой по итогам съезда техасского отделения партии в Хьюстоне.
РИА Новости03:12

Журналистка Погребижская обвинила мэра Москвы Собянина в коррупции

Несмотря на свои обвинения в адрес Собянина журналистка похвалила мэра столицы за то, как он начал восстанавливать Москву.
CT news04:35

Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России.
Российская газета06:22