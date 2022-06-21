Швейцария импортировала золото из России впервые после начала специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о возможном смягчении позиции отрасли в отношении драгоценных металлов, пишет Bloomberg.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины.
Представители Республиканской партии в штате Техас настаивают на проведении в 2023 году референдума, который призван определить, должен ли штат выйти из состава США, говорится в резолюции, принятой по итогам съезда техасского отделения партии в Хьюстоне.