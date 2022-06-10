РБКШвейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против РоссииШвейцария поддержала шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий частичное эмбарго на поставки российской нефти, сообщается на сайте Федерального совета (правительства) страны.РБКФедеральный совет решил принять шестой пакет санкций ЕС против России и Беларуси, — цитирует агентство сообщение.News.ruНовый санкционный пакет также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.RT на русскомСогласно новым ограничениям, страны ЕС должны отказаться от российской нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов — в течение восьми.КоммерсантъЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваReadovka NewsАбзацРосбалтFrank MediaГазета.RuLife.ruТелеканал 360°Topdaynews.ruГлагоLREGNUMКомсомольская правдаФАНИзвестияПодробнее о событииШвейцария одобрила шестой пакет санкций с эмбарго на российскую нефтьИнтерфакс06:51Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕСКоммерсантъ07:23Швейцария ввела шестой пакет санкций против России, включающий эмбарго на поставки нефтиLenta.ru07:03Швейцария одобрила ранее принятый ЕС шестой пакет санкций против РоссииRT на русском07:02Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против РоссииРБК07:47Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России, ранее принятый ЕвросоюзомРИА Новости06:46Швейцария одобрила шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на российскую нефтьИзвестия06:44Показать ещёОценить175Поделиться