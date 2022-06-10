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Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России

Швейцария поддержала шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий частичное эмбарго на поставки российской нефти, сообщается
 на сайте Федерального совета (правительства) страны.
РБК
Федеральный совет решил принять шестой пакет санкций ЕС против России и Беларуси, — цитирует агентство сообщение.
News.ru
Новый санкционный пакет также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
RT на русском
Согласно новым ограничениям, страны ЕС должны отказаться от российской нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов — в течение восьми.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Швейцария одобрила шестой пакет санкций с эмбарго на российскую нефть
Интерфакс06:51
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС
Коммерсантъ07:23
Швейцария ввела шестой пакет санкций против России, включающий эмбарго на поставки нефти
Lenta.ru07:03
Швейцария одобрила ранее принятый ЕС шестой пакет санкций против России
RT на русском07:02
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России
РБК07:47
Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России, ранее принятый Евросоюзом
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Швейцария одобрила шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на российскую нефть
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