Футбол
LiveSport.ruШвейцария разгромила Гибралтар, Дания не справилась с Грузией
В группе D лидирует Ирландия (11 очков/5 матчей), за которой следуют Дания (9/5), Швейцария (8/4), Грузия (4/5) и Гибралтар (0/5). Еще в одном матче дня сборная Румынии в группе F на своем поле обыграла Мальту благодаря единственному голу Георге Пушкаша на 47-й минуте.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае
В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня 02:52
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Общество
В Вашингтоне открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) прошла церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому.
РЕН ТВ 15:49
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 16:15
Технологии
В Россию приехала радикально улучшенная версия одной из самых популярных приставок
На российском рынке с начала сентября стартовали продажи новой версии игровой приставки Nintendo Switch, сообщается на сайте японской компании.
Dgl.ru 15:43
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Политика
Тбилиси не признает выборы в Крыму — МИД Грузии
Власти Грузии не признают организованные в Крыму и Севастополе выборы.
REGNUM 11:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Генсек ООН надеется на конструктивный диалог между Киевом и Москвой
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной, надеется на регулярный конструктивный диалог между сторонами, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
РИА Новости 13:57
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
В избирательном округе № 37 (районы Гагаринский, Академический, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского), к которому приписан Путин, нет кандидата от Единой России на выборах в Мосгордуму.
Znak.com 03:21
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Политика
Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%
Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Москва 24 16:03
Музыка
Галанин поделился эмоциями от грандиозного фестиваля «Наши в городе»
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин поделился с РЕН ТВ эмоциями от рок-фестиваля "Наши в городе", который проходит в эти выходные на проспекте Академика Сахарова в Москве.
РЕН ТВ 07:17
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20