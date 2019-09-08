Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruШвейцария разгромила Гибралтар, Дания не справилась с Грузией

В группе D лидирует Ирландия (11 очков/5 матчей), за которой следуют Дания (9/5), Швейцария (8/4), Грузия (4/5) и Гибралтар (0/5). Еще в одном матче дня сборная Румынии в группе F на своем поле обыграла Мальту благодаря единственному голу Георге Пушкаша на 47-й минуте.
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