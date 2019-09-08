Футбол
ЧемпионатШвейцария разгромила Гибралтар, Грузия и Дания сыграли вничью
В концовке матча четвёртый гол забил Марио Гавранович. Швейцария, набрав восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице группы D. Гибралтар (0) — на последнем, 5-м месте в таблице. Также завершился ещё один матч в группе D. Сборные Грузии и Дании сыграли вничью со счётом 0:0.
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