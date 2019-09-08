В концовке матча четвёртый гол забил Марио Гавранович. Швейцария, набрав восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице группы D. Гибралтар (0) — на последнем, 5-м месте в таблице. Также завершился ещё один матч в группе D. Сборные Грузии и Дании сыграли вничью со счётом 0:0.

Футбол Милота дня. Девочка встретила Неймара и расплакалась Ариана поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с росписями всех игроков сборной Бразилии.

Политика Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Политика Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины Обмен удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной приветствуют в госдепартаменте США.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Футбол Селихов получил травму на тренировке «Спартака» Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.

Футбол Жиру: хочу догнать Платини по голам за сборную Франции Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Албанией.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Общество Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике Жителям подтопленных районов Хабаровского края добираться до избирательных участков помогают спасатели МЧС.

Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

Кино Звезда «Сумерек» заявила, что хочет сыграть супергероя-гея Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила, что она хочет исполнить роль супергероя-гея. Об этом 7 сентября сообщил портал Screen Rant.

Политика Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Политика Путин и Макрон обсудили шаги по Украине Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.

Гаджеты Huawei готова отказаться от технологий ARM На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.