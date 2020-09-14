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Новые Известия

Швейцария вернет Узбекистану изъятые у Гульнары Каримовой $131 млн

Десятки миллионов долларов, принадлежащих старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре Каримовой, находятся на счетах в швейцарских банках с 2012 года.В источнике
С чего всё началось
Активы в размере 131 млн долларов должны быть использованы для "улучшения условий жизни народа" Узбекистана, а также инвестированы в проекты, поддерживающие устойчивое развитие республики, говорится
 в заявлении швейцарского правительства.
Sputnik Узбекистан01:41
Подробнее о событии
Дождь

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов Гульнары Каримовой

Дождь02:29
Московский Комсомолец

Швейцария вернет Узбекистану 131 миллион долларов Гульнары Каримовой

Московский Комсомолец01:58
Эхо Москвы

Швейцария, по данным узбекских СМИ, вернет Ташкенту более $130 млн из активов дочери первого президента Узбекистана

Эхо Москвы01:38
Sputnik Узбекистан

Швейцария назвала условия возврата арестованных средств Гульнары Каримовой

Sputnik Узбекистан01:41
Фергана

Швейцария «в принципе» согласилась передать Узбекистану часть денег Гульнары Каримовой

Фергана01:39
Интерфакс

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Интерфакс01:39
Известия

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн активов осужденной дочери Каримова

Известия01:51

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Ведомости12:42
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Нарколог описал последствия вынужденного отказа Ефремова от алкоголя

Нарколог Инна Зражевская в студии передачи «Звезды сошлись» заявила о том, что вынужденный отказ от алкоголя осужденного на 8 лет актера Михаила Ефремова нет так безобиден, как может показаться на первый взгляд.
Нарколог описал последствия вынужденного отказа Ефремова от алкоголя
Live2410:19
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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США задумались о сокращении России квот на продажу урана

Ранее США ввели антидемпинговую пошлину на прямые поставки российского низкообогащенного урана, и тем самым запретили российскому поставщику "Техснабэкспорт" заключать прямые контракты с американскими энергокомпаниями.
Труд14:07
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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