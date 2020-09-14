Нарколог описал последствия вынужденного отказа Ефремова от алкоголя

Нарколог Инна Зражевская в студии передачи «Звезды сошлись» заявила о том, что вынужденный отказ от алкоголя осужденного на 8 лет актера Михаила Ефремова нет так безобиден, как может показаться на первый взгляд.