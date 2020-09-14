Швейцария вернет Узбекистану изъятые у Гульнары Каримовой $131 млн
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Десятки миллионов долларов, принадлежащих старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре Каримовой, находятся на счетах в швейцарских банках с 2012 года.В источнике
С чего всё началось
Активы в размере 131 млн долларов должны быть использованы для "улучшения условий жизни народа" Узбекистана, а также инвестированы в проекты, поддерживающие устойчивое развитие республики, говорится
в заявлении швейцарского правительства.
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