Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Новые Известия
Новые Известия

Швейцария вернет Узбекистану изъятые у Гульнары Каримовой $131 млн

Десятки миллионов долларов, принадлежащих старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре Каримовой, находятся на счетах в швейцарских банках с 2012 года.В источнике
С чего всё началось
Активы в размере 131 млн долларов должны быть использованы для "улучшения условий жизни народа" Узбекистана, а также инвестированы в проекты, поддерживающие устойчивое развитие республики, говорится
 в заявлении швейцарского правительства.
Sputnik Узбекистанвчера в 01:41
Подробнее о событии
Sputnik Узбекистан

Швейцария назвала условия возврата арестованных средств Гульнары Каримовой

Sputnik Узбекистанвчера в 01:41
Московский Комсомолец

Швейцария вернет Узбекистану 131 миллион долларов Гульнары Каримовой

Московский Комсомолецвчера в 01:58
Известия

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн активов осужденной дочери Каримова

Известиявчера в 01:51
Дождь

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов Гульнары Каримовой

Дождьвчера в 02:29
Фергана

Швейцария «в принципе» согласилась передать Узбекистану часть денег Гульнары Каримовой

Ферганавчера в 01:39
Интерфакс

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Интерфаксвчера в 01:39
Эхо Москвы

Швейцария, по данным узбекских СМИ, вернет Ташкенту более $130 млн из активов дочери первого президента Узбекистана

Эхо Москвывчера в 01:38

Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.
Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Известиявчера в 14:06
274

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
297