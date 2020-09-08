Путин поддержал продление программы туров с кешбэком

По словам Чернышенко, туристы приобрели туров на 1,5 млрд руб. При этом на программу кешбэков было выделено 15 млрд руб. Помимо продления программы до конца года, захватив при этом новогодние каникулы, Чернышенко также предложил сократить количество ночей, которые должны отдыхать россияне по этой программе.