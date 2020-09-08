Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Смотрите также
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
Microsoft объявила цены Xbox Series X и Series S для российского рынка
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Экс-главу офиса Зеленского вынудили покинуть территорию Украины
Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Ефремов рассказал о бессоннице в первую ночь в московском СИЗО
Ефремов после оглашения приговора отказался от услуг адвоката Пашаева
Волкова опубликовала последнее видео с Клюевым на съемках «Ворониных»
Сербия не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Сербия не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях
В сети появился первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости7 сентября в 23:05
Подробнее о событии
Экономист о том, как пережить падение рубля: Залог спокойствия - больше валют
Царьград8 сентября в 14:23