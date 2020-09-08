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Народные новости

Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
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Эксперты назвали лучшие валюты для сбережений

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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, заявила, что это нередкое явление, и главное в процессе разработки препарата – это безопасность, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости09:03

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс08:51
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Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22