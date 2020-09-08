Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Смотрите также
Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом
При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
СКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
Башкирская содовая компания выплатит дивидендов почти на 8 млрд рублей
Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5
Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Защита Ефремова обжаловала приговор суда
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии