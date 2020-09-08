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Народные новости
Народные новости

Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
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Экономист о том, как пережить падение рубля: Залог спокойствия - больше валют

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Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

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Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

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Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°вчера в 09:00

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новостивчера в 14:17
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах

Антиквар-самоучка и ветеран Вьетнамской войны, спрятавший в Скалистых горах сундук с сокровищами, в погоне за которым погибло несколько человек, Форрест Фенн скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на представителя полиции города Санта-Фе.
РИА Новостивчера в 16:53

В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.
Интерфаксвчера в 13:38
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Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Свободная Пресса7 сентября в 10:47
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СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за общеевропейское мнение по поводу строительства "Северного потока - 2". Она считает, что реакцию на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным должна дать Европа в целом, а не Германия в отдельности.
Газета.Ruвчера в 15:31
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