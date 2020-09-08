Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений
Смотрите также
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Компания Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Путин удивился, что в Приангарье из 116 соцобъектов восстановлены 26
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
В ОНК Москвы назвали возможное место отбывания Ефремовым наказания
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
НАТО объявило о проведении морской операции в Арктике
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии