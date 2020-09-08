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Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
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РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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