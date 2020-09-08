Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
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Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
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Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
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