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Народные новости

Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
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Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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Eilenkrig и The Hatters выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

На площади 1905 года с коллективом Eilenkrig свою программу представит российский джазовый трубач, продюсер Вадим Эйленкриг, выступавший с сольным концертом в Carnegie Hall, обладатель премии "Музыкант года" по версии "Радио Jazz 89.1", ведущий шоу "Большой джаз" и авторской музыкальной программы "Клуб Шаболовка, 37" на телеканале "Россия-Культура".
ТАСС03:06
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
REGNUM04:20

Кастер Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона

Швейцарский федеральный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени, пытавшейся оспорить новые правила Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) по уровню тестостерона у спортсменок.
Интерфакс-Спортвчера в 16:41

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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