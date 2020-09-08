Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии
Царьград

Экономист о том, как пережить падение рубля: Залог спокойствия - больше валют

Царьградвчера в 14:23
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ruвчера в 23:48
Телеканал 360°

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°вчера в 09:00
Национальная служба новостей

Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

Национальная служба новостейвчера в 06:26
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газетавчера в 00:45
Life.ru

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Life.ruвчера в 13:17
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новостивчера в 23:05

Пребывание на МКС изменило структуру мозга российских космонавтов

Исследование, опубликованное в пятницу, описывает состояние головного мозга восьми мужчин — российских космонавтов примерно спустя семь месяцев после того, как они вернулись из длительных миссий на Международную космическую станцию.
РИА ОмскПресс6 сентября в 07:47
57

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
1,3K

Crucial выпустила модули памяти Ballistix MAX 5100, с помощью которых был установлен последний рекорд разгона — DDR4-6666

Бренд Crucial, принадлежащий компании Micron, анонсировал оперативную память ограниченной серии Ballistix MAX 5100 для мощных игровых станций и систем для энтузиастов.
3DNewsвчера в 09:16

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
7

МИД Сербии вызвал российского посла после скандального поста Захаровой

Министерство иностранных дел Сербии вызвало посла России Александра Боцана-Харченко для дачи объяснений по поводу скандального высказывания официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Труд7 сентября в 11:26
1,1K

Вице-премьер Борисов выступил против ограничений на экспорт лома

Россия уже вводила ограничения на экспорт лома — с 1 сентября до 31 декабря 2019 года действовала квота на вывоз отходов и лома черных металлов в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме около 1,009 млн т. Но, согласно данным ассоциации переработчиков лома «Руслом», из-за невыбранных квот Россия потеряла минимум 6,8 млрд руб. валютной выручки и 340 млн руб. таможенных платежей.
РБКвчера в 12:08
1

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
989