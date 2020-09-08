Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Смотрите также
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
СКА одержал победу над «Торпедо» в третьем выездном матче КХЛ
МИД Сербии вызвал российского посла после скандального поста Захаровой
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии