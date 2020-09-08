Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Смотрите также
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
В Дагестане невеста переволновалась и умерла в день свадьбы
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open
Появилась полная версия интервью Лукашенко российским журналистам
Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному
Microsoft объявила цены Xbox Series X и Series S для России
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ деятелям культуры
Четыре человека погибли при столкновении баржи с лодкой в ХМАО
ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт
В Ливии сбит истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
В партии Зеленского назвали детей Донбасса «немытыми и нечесаными»
Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии