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Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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ДНР инициирует заседание контактной группы для деэскалации ситуации в Донбассе

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Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, дал прогноз по дальнейшему ослаблению рубля и рассказал, как рекордный рост иностранных валют скажется на населении: - В рамках среды курс доллара может попытаться укрепиться в рамках коррекционного движения с целью 76 рублей.
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
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Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Свободная Пресса7 сентября в 10:47
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Huawei установит третью версию HarmonyOS на новые смартфоны

Смартфон под управлением указанной ОС уже существует и, вероятно, выйдет на рынок в следующем году вместе с рядом новых устройств, включая ПК, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и другие продукты IoT.
Asteraвчера в 02:28
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Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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В Японии экстренно сел самолет из-за пассажира без маски

Токио, 9 сентября 2020, 06:52 — REGNUM Пилот пассажирского самолета, принадлежащего японскому авиаперевозчику Peach Aviaton, принял решение посадить самолет из-за пассажира, отказавшегося надеть медицинскую маску во время полета, передает телеканал NHK.
REGNUM23:52
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