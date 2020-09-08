Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии
Царьград

Экономист о том, как пережить падение рубля: Залог спокойствия - больше валют

Царьградвчера в 14:23
Life.ru

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Life.ruвчера в 13:17
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ruвчера в 23:48
Национальная служба новостей

Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

Национальная служба новостейвчера в 06:26
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газетавчера в 00:45
Телеканал 360°

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°вчера в 09:00
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новостивчера в 23:05

Путин поблагодарил Грефа и Сбербанк за подаренный объект в Тулуне

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области поблагодарил Сбербанк и его главу Германа Грефа за больницу, построенную в пострадавшем от наводнения Тулуне.
Известиявчера в 12:44

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя компании.
РИА Новости18:44

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
66

Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется, но издание указывает, что в офис «Разреза Восточный» пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни, расположенной в Москве, Константин Бородин и Дмитрий Щвецов.
Тайга.инфовчера в 12:17

Мэр и шеф полиции Рочестера отказались уходить в отставку из-за негра

Рочестер, США, 7 сентября 2020, 04:40 — REGNUM Мэр американского Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и глава городской полиции Ларон Синглтери отказались уходить в отставку на фоне уличных протестов, вызванных смертью негра после задержания полицейскими.
REGNUM6 сентября в 21:40