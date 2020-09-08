Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Смотрите также
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
В Абу-Даби хотят принять реванш Нурмагомедова с Макгрегором
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии