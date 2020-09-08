Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Смотрите также
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
В Чечне похитили и посадили на бутылку модератора оппозиционного чата
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии
Татьяна Навка сменила имидж ради новой работы
На острове Лесбос сгорел крупный лагерь мигрантов
Черчесов объяснил, почему не дал шанс Соболеву
Лукашенко исключил интеграцию Белоруссии и России на прежних условиях
В Юте полицейский несколько раз выстрелил в подростка с аутизмом
Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии