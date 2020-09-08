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Народные новости

Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений

Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин отметил, что франк может сохранить стабильность на фоне кризиса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости7 сентября в 23:05
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Экономист о том, как пережить падение рубля: Залог спокойствия - больше валют

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Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса
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Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей

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Коммерсантъ Новосибирсквчера в 10:07
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Компания «Полюс» становится налоговым резидентом Иркутской области

Руководитель области отметил значимость возвращения в Иркутскую область крупных компаний в качестве налогоплательщиков и сообщил, что ПАО «Полюс» перерегистрирует компанию «СЛ Золото» в Приангарье.
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На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиставчера в 07:27
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Су-57 оснастили «вторым пилотом»

Каким образом отечественная спутниковая группировка обеспечивает реализацию сетецентричности в отношении Су-57, который еще даже не принят на вооружение, Леонков не уточнил, однако заверил, что истребитель получил «принципиально новый комплекс бортового оборудования», способный выполнять функцию «второго пилота».
Суть событийвчера в 13:42