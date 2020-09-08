Пострадавшие от коронавируса легкие восстановятся со временем

Признаки болезни наблюдались у пациентов в течение нескольких недель даже после выписки из больниц и независимо от перенесенной формы. srb62.ru Тем не менее, через 12 недель симптомы коронавируса стали исчезать, а проводимые исследования показывали, что легкие стали восстанавливаться.