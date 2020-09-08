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Телеканал 360°

Швейцарский франк признали самой надежной валютой для сбережений

Три валюты показали наибольшую стабильность за последние месяцы. Это шведская крона, швейцарский франк и датская крона.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Газета.Ru02:49
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Мишель Бачелет призвала Россию расследовать инцидент с Навальным

Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник.
РИА Новости05:48
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Пострадавшие от коронавируса легкие восстановятся со временем

Признаки болезни наблюдались у пациентов в течение нескольких недель даже после выписки из больниц и независимо от перенесенной формы. srb62.ru Тем не менее, через 12 недель симптомы коронавируса стали исчезать, а проводимые исследования показывали, что легкие стали восстанавливаться.
МедиаПотоквчера в 14:49
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Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
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Проект российского ракетного поезда очень высоко оценили в Китае

Новый боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин", который замаскирован под обычный грузовой состав, практически неуловим для разведки противника и может наносить удары из любой точки огромной страны, что сильно волнует потенциальных военных соперников Мосвкы.
ИнфоСМИ05:46
14

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
Газета.Ru05:44
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Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
РБК03:00
13

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Кипр подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Российская газета06:19
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