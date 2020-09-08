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Planet Today
Planet Today

Лучшей валютой для сбережений оказался швейцарский франк

В последние полгода, как отметил Бабин, лучше всего себя показали валюты европейских стран, которые не входят в еврозону — это, кроме швейцарского франка, шведская и датская кроны. С начала 2020-го года они опередили евро по росту к американскому доллару.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Газета.Ru02:49
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

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URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
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Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

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