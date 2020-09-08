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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°09:00
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

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Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

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Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
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Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
РИА Новостивчера в 10:10
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
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Британским ресторанам рекомендовали урезать калорийность блюд

Региональное управление здравоохранения Англии (Public Health England, PHE, является подразделением Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании) опубликовало рекомендации для промышленности общественного питания по снижению калорийности блюд с целью борьбы с ожирением и лишним весом.
Коммерсантъ08:13

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

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ТАСС06:40
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Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертиза07:40
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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