Политика

РИА НовостиРИА НовостиШвейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Читать в источнике
Комментировать370

Подробнее о событии

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

RT на русском14:50

Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма

РБК14:16

Швейцарский суд отклонил апелляции РФ по тяжбе с украинскими компаниями по активам в Крыму

ТАСС09:09

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

РИА Новости12:56

РФ обязали выплатит украинским компаниям более 80 млн долларов в качестве компенсации убытков от присоединения Крыма

Эхо Москвы10:31

Россию обязали выплатить украинским компаниям более $80 млн убытков от присоединения Крыма

Коммерсантъ09:34

Россию обязали выплатить Украине 82 миллиона долларов из-за Крыма

URA.Ru14:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
RT на русском 13:53
Авто

Водители допускают пять ошибок при заправке

Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Автоновости дня вчера в 10:46
Армия и оружие

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Известия 14:22
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс 03:38
Технологии

Цукерберг предсказал глобальные изменения в ближайшее десятилетие

Один из богатейших людей мира, основатель и глава «Фейсбука» Марк Цукерберг предсказал, как изменится мир в течение ближайших 10 лет.
БИЗНЕС Online 06:59
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru 13:46
Политика

Финляндия усилит воздушные патрули на границе с Россией

Весной 2020 года Финляндия собирается с воздуха наблюдать за безлюдными районами на границе с Россией.
Gazeta.SPb 14:32
Наука

Поваренная соль замедляет рост раковых клеток

Исследование показало, что наночастицы хлорида натрия (соль), способны разрушать раковые клетки.
Газета DAILY вчера в 14:33
Футбол

Юрий Семин: «Фарфан и Ротенберг вернутся в общую группу со второго сбора»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о планах на первый зимний сбор.
Спорт-Экспресс 10:52
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК 09:23
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

"В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.
Газета.Ru 13:03
Общество

Сотрудники Boeing сомневались в надежности модели 737 MAX

Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
BFM.ru 04:21
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:04
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Аргументы и Факты 09:56
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 15:00
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 04:12
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Экономика

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
РБК 08:51
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 07 января в 02:58
Политика

В ФРГ заявили, что вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ирака может укрепить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).
News.ru 09:48
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM вчера в 23:20
Политика

Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности

Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
РЕН ТВ 14:20
Политика

Власти Ирана объявят причину крушения украинского самолета 11 января

HotGeo 14:55
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Здоровье

Врачи рассказали, как избежать рака желудка

Причины рака желудка до сих пор не выявлены, тем не менее существуют факторы риска, которые увеличивают шансы заболевания.
UfacityNews.ru 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное