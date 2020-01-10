Политика
RT на русскомШвейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Как сообщает Swissinfo, Федеральный суд Швейцарии в рамках этого дела обязал Москву выплатить 12 украинским компаниям 80 млн франков ($82,1 млн). Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Авто
При заправке водители совершают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Политика
В Польше хотят получить независимость от газа из России
Без альтернатив Российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года.
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
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WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев
США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа
О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
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Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X
Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
Культура
Самые долгожданные выставки привезут в Москву в 2020 году
Неожиданной рифмой к выставке самого известного "народного" сюрреалиста, похоже, может стать проект музея современного искусства "Гараж", посвященный русским художникам, которых тоже интересовало "сверхчувственное познание".
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака желудка
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, рак желудка развивается на фоне хронического гастрита и других болезней органов пищеварительной системы.
Происшествия
Nordwind назвал причину жесткой посадки самолета в Анталье
Здоровье
Новый год расширяет льготы: чем дополнят список мер господдержки людей с ограниченными физическими возможностями
Для россиян с проблемами здоровья был расширен список заболеваний, при которых может быть присвоена та или иная категория инвалидности.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Политика
Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»
«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Хоккей
«Барыс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 11 января 2020 года
Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,66.
Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Космос
Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.