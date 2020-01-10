Политика

RT на русскомRT на русскомШвейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Как сообщает Swissinfo, Федеральный суд Швейцарии в рамках этого дела обязал Москву выплатить 12 украинским компаниям 80 млн франков ($82,1 млн). Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

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Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

RT на русском14:50

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Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма

РБК14:16

Швейцарский суд отклонил апелляции РФ по тяжбе с украинскими компаниями по активам в Крыму

ТАСС09:09
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