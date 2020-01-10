Политика

RT на русскомRT на русскомШвейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Как сообщает Swissinfo, Федеральный суд Швейцарии в рамках этого дела обязал Москву выплатить 12 украинским компаниям 80 млн франков ($82,1 млн). Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Известия15:53

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

RT на русском14:50

Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма

РБК14:16

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

РИА Новости12:56

РФ обязали выплатит украинским компаниям более 80 млн долларов в качестве компенсации убытков от присоединения Крыма

Эхо Москвы10:31

Россию обязали выплатить украинским компаниям более $80 млн убытков от присоединения Крыма

Коммерсантъ09:34

Швейцарский суд отклонил апелляции РФ по тяжбе с украинскими компаниями по активам в Крыму

ТАСС09:09
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В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

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AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев

Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
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По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
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Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
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РИА Новости 19:49
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В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
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Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

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В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

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Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

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Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

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