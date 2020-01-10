Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму. Таким образом швейцарский суд отклонил две апелляции России по данному судебному решению, пишет 10 января Swiss Info.

Происшествия Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде Мужчина с холодным оружием и крупной суммой наличных денег был задержан полицейскими в пятницу недалеко от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Политика Трамп рассказал о планах Ирана атаковать четыре посольства США Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению генерала КСИР Касема Сулеймани Иран планировал нападение на четыре американских посольства.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

Экономика Компании РФ достигли рейтингового потолка Достижение эмитентами РФ рейтингового потолка ведет к тому, что дальнейшее их повышение по стране может стать точечным, считает управляющий директор группы корпоративного финансирования Moody’s Виктория Майсурадзе.

Здоровье Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни «Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.