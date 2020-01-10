Политика

ИзвестияИзвестияШвейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму. Таким образом швейцарский суд отклонил две апелляции России по данному судебному решению, пишет 10 января Swiss Info.
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

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