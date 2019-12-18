Политика
REGNUMШвейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек. Данное решение суда носит окончательный характер, добавили в компании.
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Игры
В Steam раскрыли системные требования и цену ремейка Resident Evil 3
Помимо цены в Steam были опубликованы минимальные системные требования для запуска игры.
Общество
Украина договорилась о реверсе газа с Румынией
Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
Кино
Вышел первый тизер сиквела «Тихого места»
Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Гаджеты
Huawei P40 с новыми сервисами Huawei представят в марте 2020
Ричард Ю добавил, что смартфон получил набор новых приложений и сервисов Huawei Mobile Services, которые должны быть запущены одновременно с Huawei P40.
Происшествия
Актер Панин устроил скандал в петербургском такси
Актер Алексей Панин, известный своими эксцентричными выходками, оказался в центре очередного скандала.
Экономика
На рынке смартфонов назвали главный тренд года
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Общество
Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Общество
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
Киберспорт
Warcraft III: Reforged отложили до 29 января
В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Политика
Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта
Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Соседов: надоевших звёзд с «голубых огоньков» вынесут вперёд ногами
Новые лица на новогодних «голубых огоньках» россияне увидят нескоро.
Политика
В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным
В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Политика
Трамп выразил надежду, что ситуация с импичментом не повторится
Трамп пишет, что «это не должно больше никогда повториться с другим президентом».
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Наука
Загрязнение воздуха связано с повышенным риском суицида и депрессией
Повышенный риск самоубийства связан с воздействием загрязнителей воздуха более крупными частицами — ТЧ10.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Общество