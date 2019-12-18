Политика

REGNUMREGNUMШвейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек. Данное решение суда носит окончательный характер, добавили в компании.
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ТАСС03:19
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На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
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Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
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Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
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Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

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