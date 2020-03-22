Коронавирус
REGNUMШвейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения». По его словам, данный товар уже начал поступать в аптеки.
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с чего всё началось
Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.RT на русском11:33
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Отечественные швейные предприятия начали шить многоразовые медицинские маски
Общественное телевидение России12:14
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