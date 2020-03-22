Коронавирус

REGNUMREGNUMШвейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок

Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения». По его словам, данный товар уже начал поступать в аптеки.
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с чего всё началось

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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В России швейные предприятия начали производить многоразовые маски

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Российские швейные предприятия начнут производить многоразовые маски

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Отечественные швейные предприятия начали шить многоразовые медицинские маски

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Вести Новосибирсквчера в 09:40
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

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РИА Новости вчера в 14:59
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Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru вчера в 01:15
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Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
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Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

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Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

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Правительство Греции запретило передвижение граждан из-за коронавируса

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