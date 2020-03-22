Коронавирус
REGNUMШвейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения». По его словам, данный товар уже начал поступать в аптеки.
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Отечественные швейные предприятия начали шить многоразовые медицинские маски
Общественное телевидение России12:14
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Общество
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Подписан указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Футбол
«Барселона» урезает зарплаты. Футболисты согласны
В воскресенье, 22-го марта, стало известно, что игроки испанской "Барселоны" согласны пойти на понижение зарплаты.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Сирии
Дамаск, 22 марта 2020, 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии.
Армия и оружие
Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии
Политика
Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом
Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Наука
Ученые разработали новый тест, который поможет выявить туберкулез по выдыхаемому воздуху
Эксперты обнаружили в образцах выдыхаемого воздуха больных туберкулезом присутствие белковых биомаркеров.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки
ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Политика
Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение объема поддержки Украины из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора обсудили возможность увеличения объема поддержки Украины на фоне распространения нового коронавируса.
Общество
В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое
Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Происшествия
Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом
Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Общество
В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года
Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Происшествия
Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Единоборства
Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».