Коронавирус

REGNUMREGNUMШвейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок

Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения». По его словам, данный товар уже начал поступать в аптеки.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

РБК14:03

В России швейные предприятия начали производить многоразовые маски

Известия12:55

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

RT на русском11:33

Отечественные швейные предприятия начали шить многоразовые медицинские маски

Общественное телевидение России12:14

Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

Вести.Ru11:45

Российские швейные предприятия начнут производить многоразовые маски

Ёлдаш12:35

Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Интерфакс11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Общество

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Интерфакс 08:05
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Общество

Подписан указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
Янаульские зори 06:00
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Футбол

«Барселона» урезает зарплаты. Футболисты согласны

В воскресенье, 22-го марта, стало известно, что игроки испанской "Барселоны" согласны пойти на понижение зарплаты.
Sport.ru 16:29
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Сирии

Дамаск, 22 марта 2020, 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии.
REGNUM 16:21
Армия и оружие

Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии

Недвижимость.RU 13:20
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:23
Футбол

Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом

Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Наука

Ученые разработали новый тест, который поможет выявить туберкулез по выдыхаемому воздуху

Эксперты обнаружили в образцах выдыхаемого воздуха больных туберкулезом присутствие белковых биомаркеров.
Rusargument 16:03
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс 12:16
Армия и оружие

В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты 05:01
Политика

Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение объема поддержки Украины из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора обсудили возможность увеличения объема поддержки Украины на фоне распространения нового коронавируса.
ТАСС 16:49
Общество

В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое

Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
Дождь 13:33
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:26
Происшествия

Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом

Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
РИА Новости 16:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Единоборства

Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:22
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное