Политика
Народные новостиШвыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17
Швыткин добавил, что Киев скрывает таким образом злоумышленников, не показывая достоверной информации. Нидерландский прокурор Тейс Бергер ранее сообщал, что Украина отправила комиссии расследователей дела о крушении MH17 только данные со вторичных радаров.
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Швыткин уверен, что Киев утаивает реальную информацию об авиакатастрофе MH17
ПолитРоссиявчера в 23:32
Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17
Экономика сегоднявчера в 19:13
Швыткин: Киев намеренно скрыл первичные данные с радаров по делу о катастрофе MH17
Слово и Деловчера в 19:30
Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17
Политическая Экспертизавчера в 19:22
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Здоровье
Морозов может продлить режим ограничений после 14 июня
Глава региона Сергей Морозов отметил, что обстановка в области не располагает к смягчению ограничительных мер, которые должны были начаться с 14 июня.
Ульяновск онлайн 08 июня в 13:39
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Транспорт
ГИБДД начала тестировать новую систему проверки водителей на алкоголь
ГИБДД тестирует новую систему, позволяющую проверять водителей на алкогольное опьянение с помощью средств индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
Автоновости дня 02:17
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Вышел последний выпуск телешоу с Юлией Норкиной
Очередной выпуск телешоу «Пусть говорят» вышел после безвременной смерти ведущей Юлии Норкиной.
Суть событий вчера в 00:34
Общество
В Омской области выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом
Омск, 10 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:28
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices 08 июня в 12:22
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
Происшествия
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
РИА Новости 02:09
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета 08 июня в 05:05
Происшествия
В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Авто
Назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто
Car.ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками к официальному дилеру Mercedes
На Приморском проспекте в Петербурге проходят обыски в автосалоне официального дилера Mercedes.
BFM.ru вчера в 07:19
Игры
Черная метка для новых «Корсаров»: Сайт игры закрыт
Похоже, что разработка амбициозной RPG «Корсары: Черная метка» прекращена.
Srnsk 02:24
Происшествия
Обыски проводятся в администрации ЗАТО «Сибирский» в Алтайском крае
Никто из сотрудников администрации не задержан. ЗАТО "Сибирский" - поселок городского типа в Алтайском крае.
Интерфакс - Россия 02:11
Здоровье
В Роскачестве рассказали о вызывающих пищевые отравления бактериях
Патогенные бактерии, содержащиеся в продуктах, могут привести к пищевому отравлению.
ФАН 02:52
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
Здоровье
В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19
Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 08 июня в 01:53
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России опубликовал постановление, согласно которому митинги, демонстрации и шествия должны проходить в гайд-парках.
Sota.vision 02:43