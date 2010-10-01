Политика

Народные новостиНародные новостиШвыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Швыткин добавил, что Киев скрывает таким образом злоумышленников, не показывая достоверной информации. Нидерландский прокурор Тейс Бергер ранее сообщал, что Украина отправила комиссии расследователей дела о крушении MH17 только данные со вторичных радаров.
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Швыткин уверен, что Киев утаивает реальную информацию об авиакатастрофе MH17

ПолитРоссиявчера в 23:32

Швыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Народные новостивчера в 21:13

Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17

Экономика сегоднявчера в 19:13

Киев скрывает данные по катастрофе MH17 намеренно — депутат Швыткин

NewInformвчера в 19:31

Швыткин: Киев намеренно скрыл первичные данные с радаров по делу о катастрофе MH17

Слово и Деловчера в 19:30

Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17

Политическая Экспертизавчера в 19:22

Украина не раскрывает данные с радаров в день крушения МН17, чтобы переложить вину на РФ

iReactorвчера в 19:34
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Здоровье

Морозов может продлить режим ограничений после 14 июня

Глава региона Сергей Морозов отметил, что обстановка в области не располагает к смягчению ограничительных мер, которые должны были начаться с 14 июня.
Ульяновск онлайн 08 июня в 13:39
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Транспорт

ГИБДД начала тестировать новую систему проверки водителей на алкоголь

ГИБДД тестирует новую систему, позволяющую проверять водителей на алкогольное опьянение с помощью средств индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
Автоновости дня 02:17
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Шоу-бизнес

Вышел последний выпуск телешоу с Юлией Норкиной

Очередной выпуск телешоу «Пусть говорят» вышел после безвременной смерти ведущей Юлии Норкиной.
Суть событий вчера в 00:34
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Общество

В Омской области выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

Омск, 10 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:28
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices 08 июня в 12:22
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
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Происшествия

Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова

РИА Новости 02:09
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
34
Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Российская газета 08 июня в 05:05
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Происшествия

В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Авто

Назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто

Car.ru вчера в 09:10
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Происшествия

В Петербурге пришли с обысками к официальному дилеру Mercedes

На Приморском проспекте в Петербурге проходят обыски в автосалоне официального дилера Mercedes.
BFM.ru вчера в 07:19
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Игры

Черная метка для новых «Корсаров»: Сайт игры закрыт

Похоже, что разработка амбициозной RPG «Корсары: Черная метка» прекращена.
Srnsk 02:24
Происшествия

Обыски проводятся в администрации ЗАТО «Сибирский» в Алтайском крае

Никто из сотрудников администрации не задержан. ЗАТО "Сибирский" - поселок городского типа в Алтайском крае.
Интерфакс - Россия 02:11
Здоровье

В Роскачестве рассказали о вызывающих пищевые отравления бактериях

Патогенные бактерии, содержащиеся в продуктах, могут привести к пищевому отравлению.
ФАН 02:52
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Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
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Авто

Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
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Здоровье

В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19

Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 08 июня в 01:53
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд России опубликовал постановление, согласно которому митинги, демонстрации и шествия должны проходить в гайд-парках.
Sota.vision 02:43
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Юрий Николаевич Швыткин
Российский депутат
Российский военный, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Член Президиума политического совета Красноярской региональной организации РО «Единая Россия», член красноярского регионального штаба Общероссийского народного фронта.
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