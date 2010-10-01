Политика
Народные новостиШвыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17
Швыткин добавил, что Киев скрывает таким образом злоумышленников, не показывая достоверной информации. Нидерландский прокурор Тейс Бергер ранее сообщал, что Украина отправила комиссии расследователей дела о крушении MH17 только данные со вторичных радаров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Швыткин уверен, что Киев утаивает реальную информацию об авиакатастрофе MH17
ПолитРоссиявчера в 23:32
Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17
Экономика сегоднявчера в 19:13
Швыткин: Киев намеренно скрыл первичные данные с радаров по делу о катастрофе MH17
Слово и Деловчера в 19:30
Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17
Политическая Экспертизавчера в 19:22
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 00:00, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Глава Алтая ввел дополнительные ограничения из-за роста заражений
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел 9 июня дополнительные ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом в регионе.С 10 июня запрещается въезжать в Кош-Агачский район и выезжать из него всем, кроме зарегистрированных там местных жителей.
Алтайская правда вчера в 08:18
Технологии
С новым нейроморфным чипом смартфоны получат мощность суперкомпьютеров
Хайтек+ вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева удивила фанатов снимком молодой матери
Российская исполнительница, экс-солистка группы «Виа ГРА» Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию матери, поздравив ее с днем рождения.
ФАН вчера в 00:29
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru вчера в 16:51
Политика
WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты
В свою очередь, спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что возможность продлить ДСНВ есть, но это "неверные рамки для будущего".
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
Наука
Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок
Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
Популярная механика вчера в 05:42
Общество
Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию
Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 08 июня в 05:12
Политика
Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08 июня в 22:50
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Происшествия
В Красноярске мужчина убил сожительницу и её пятилетнюю дочь
Городские новости. Красноярск вчера в 23:37
Происшествия
«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ
Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО вчера в 14:03
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Общество
Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось
По словам Антонова, число россиян, желающих покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину, могло увеличиться не только по сезонным причинам, но и из-за протестов, вспыхнувших после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 23:05
Наука
Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Evo-rus.com вчера в 16:18
Политика
На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru вчера в 05:44
Экономика
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК вчера в 15:53