Политика

Народные новостиНародные новостиШвыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Швыткин добавил, что Киев скрывает таким образом злоумышленников, не показывая достоверной информации. Нидерландский прокурор Тейс Бергер ранее сообщал, что Украина отправила комиссии расследователей дела о крушении MH17 только данные со вторичных радаров.
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Швыткин уверен, что Киев утаивает реальную информацию об авиакатастрофе MH17

ПолитРоссиявчера в 23:32

Швыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Народные новостивчера в 21:13

Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17

Экономика сегоднявчера в 19:13

Киев скрывает данные по катастрофе MH17 намеренно — депутат Швыткин

NewInformвчера в 19:31

Швыткин: Киев намеренно скрыл первичные данные с радаров по делу о катастрофе MH17

Слово и Деловчера в 19:30

Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17

Политическая Экспертизавчера в 19:22

Украина не раскрывает данные с радаров в день крушения МН17, чтобы переложить вину на РФ

iReactorвчера в 19:34
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
12
Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
60
Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
25
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

Глава Алтая ввел дополнительные ограничения из-за роста заражений

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел 9 июня дополнительные ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом в регионе.С 10 июня запрещается въезжать в Кош-Агачский район и выезжать из него всем, кроме зарегистрированных там местных жителей.
Алтайская правда вчера в 08:18
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Технологии

С новым нейроморфным чипом смартфоны получат мощность суперкомпьютеров

Хайтек+ вчера в 05:57
1
Шоу-бизнес

Вера Брежнева удивила фанатов снимком молодой матери

Российская исполнительница, экс-солистка группы «Виа ГРА» Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию матери, поздравив ее с днем рождения.
ФАН вчера в 00:29
2
Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru вчера в 16:51
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Политика

WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты

В свою очередь, спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что возможность продлить ДСНВ есть, но это "неверные рамки для будущего".
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,7K
Общество

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
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Наука

Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок

Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
Популярная механика вчера в 05:42
6
Общество

Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию

Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
1
Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia 08 июня в 05:12
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Политика

Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08 июня в 22:50
8
Здоровье

В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
7
Происшествия

В Красноярске мужчина убил сожительницу и её пятилетнюю дочь

Городские новости. Красноярск вчера в 23:37
1
Происшествия

«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ

Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО вчера в 14:03
1
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
11
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
811
Общество

Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось

По словам Антонова, число россиян, желающих покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину, могло увеличиться не только по сезонным причинам, но и из-за протестов, вспыхнувших после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 23:05
Наука

Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Evo-rus.com вчера в 16:18
13
Политика

На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора

Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
34
Авто

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru вчера в 05:44
Экономика

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
1
Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
135
Политика

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
2,3K
Общество

Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве

Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК вчера в 15:53
17
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Юрий Николаевич Швыткин
Российский депутат
Российский военный, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Член Президиума политического совета Красноярской региональной организации РО «Единая Россия», член красноярского регионального штаба Общероссийского народного фронта.
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